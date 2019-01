La Fiscalía pide prohibir a Guaidó que salga del país y bloquear sus cuentas

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó ayer una solicitud al Tribunal Supremo para que se impida la salida del país al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino del país el pasado miércoles. La Fiscalía también pide el bloqueo de sus cuentas.

Guaidó y el presidente Maduro aseguraron el lunes tener el control de los activos del país en el exterior, aunque es el opositor quien ha logrado el apoyo internacional. En particular el de EE UU, que también el lunes asestó un golpe al chavismo al bloquear todos los activos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) bajo jurisdicción estadounidense. Las sanciones, según Washington, privarán a la compañía de 7.000 millones de dólares y le acarrearán pérdidas de 11.000 millones a lo largo de este año, correspondientes a los beneficios del medio millón de barriles de petróleo diario que Venezuela exporta a EE UU.

Washington permitirá que la filial de PDVSA en el EE UU (Citgo) siga operando, pero los fondos obtenidos irán a una cuenta especial bloqueada y se traspasarán a un eventual nuevo Gobierno. Entre tanto, la ONU cifró ayer en más de 40 los fallecidos en las protestas registradas en Venezuela desde el pasado lunes, fecha en la que se registró una pequeña rebelión militar fallida. Las detenciones ascenderían a 850.

En Santo Domingo, durante la clausura del consejo de la Internacional Socialista (IS), el presidente español, Pedro Sánchez, calificó de "tirano" a Maduro y añadió que quien responde "con balas y prisiones" a las "ansias de libertad y democracia" "no es un socialista sino un tirano". La IS llamó a la celebración urgente de comicios libres y verificados, y respaldó los esfuerzos de la Asamblea Nacional por emprender una transición democrática.