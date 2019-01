Los Comunes rechazan un "Brexit" sin acuerdo e instan a May a volver a negociar sobre Irlanda

Theresa May se dirige a los Comunes. // Reuters

La Cámara de los Comunes indicó ayer el camino a seguir por la primera ministra, Theresa May, de aquí al 29 de marzo, fecha fijada para el "Brexit". Los legisladores, que el pasado día 15 rechazaron el Acuerdo de Salida negociado por May con Bruselas, se pronunciaron contra un "Brexit" sin acuerdo (duro) y a favor de renegociar la polémica cláusula de salvaguarda irlandesa para sustituirla por "medidas alternativas".

De igual modo, rechazaron obligar a May a pedir una prórroga de la fecha de abandono y renunciaron a quitarle al Gobierno la conducción del proceso para entregárselo a los Comunes. Tras conocer estas indicaciones, May anunció que hablará con el bloque comunitario sobre cómo "abordar" los puntos de vista del Parlamento sobre el "Brexit".

El problema es que el camino indicado por los Comunes es intransitable. La respuesta de Bruselas fue inmediata y colocó de nuevo al "Brexit" en algo muy parecido a una calleja ciega: "La salvaguarda es parte del Acuerdo de Salida, que no está abierto para una renegociación", afirmó un portavoz del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Bruselas se reafirma así en una posición que en ningún momento ha cambiado desde que se alcanzó el acuerdo con Londres en noviembre. A lo más que ha llegado el bloque comunitario en las dos últimas semanas ha sido a explicar que podría estudiar una prórroga si están claros los objetivos para los que se pide. Y la posibilidad de usarla para renegociar el acuerdo en busca de vagas "medidas alternativas" no cumple esa exigencia.

Consciente de la situación, el primero en dar un paso ayer por la noche fue el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn. Hasta ahora se había negado a hablar con May por la insistencia de la "premier" en no renunciar a un "Brexit" duro, ya que era su mejor espantajo para intentar que los Comunes aprobasen in extremis antes del 29 de marzo el Acuerdo rechazado días atrás. Sin embargo, ayer anunció que está dispuesto a dialogar para encontrar un texto de "Brexit" que pueda salir adelante con el apoyo de los laboristas.

El líder laborista es partidario de mantener al Reino Unido fuera de la UE pero dentro de la unión aduanera, y por ahí irán sus propuestas, más que por ese segundo referéndum que desea una parte de su formación y que ayer también rechazaron los Comunes. Es precisamente el miedo a permanecer de modo indefinido en la unión aduanera lo que hizo que el Acuerdo de Salida fuera rechazado el día 15. En efecto esa posibilidad está implícita en la cláusula de salvaguarda para evitar el restablecimiento de una frontera dura entre Irlanda y el Ulster.