El Papa confiesa temer un derramamiento de sangre y ofrece su mediación

El Papa Francisco expresó ayer su temor a que la crisis que vive en la actualidad Venezuela tenga un desenlace todavía más trágico que el arrojado por los balances que cifran en 35 el número de muertos y en 850 el de los detenidos desde el lunes de la pasada semana.

"¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre", se interrogó el Pontífice en su alocución, quien evitó eso sí pronunciarse sobre lo que se debería hacer en esta situación, porque "sería una imprudencia pastoral por mi parte y haría daño", razonó el Santo Padre.

"Si yo entrara a decir hagan caso a estos países o a estos otros, me metería en un rol que no conozco", explicó en su intervención el Papa Francisco, quien no obstante ofreció su mediación: "Si necesitan ayuda, de común acuerdo, que la pidan. Eso sí", manifestó al respecto.