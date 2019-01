May pedirá hoy el respaldo a una enmienda para el cambio de la claúsula irlandesa

Theresa May, ayer. // Efe

Los diputados británicos deberán pronunciarse hoy, martes, sobre una moción de la primera ministra, Theresa May, para que en el Acuerdo de Salida de la Unión Europea se modifique la cláusula de salvaguarda sobre Irlanda. May pidió apoyo a su grupo parlamentario para que salga adelante su propuesta de enmienda, que, en principio, no va a contar con eco por parte de Bruselas.

La enmienda propone que el mecanismo diseñado para evitar una frontera intrairlandesa ("backstop") sea "reemplazado por arreglos alternativos", y enuncia que los Comunes respaldarían el acuerdo sobre el "Brexit" si se introdujese "ese cambio".

Si la enmienda se aprueba, permitirá al Ejecutivo "enviar (a Bruselas) un mensaje muy claro sobre lo que quiere el Parlamento", dijo el presidente del grupo parlamentario "tory", Brandon Lewis.

May no tiene, sin embargo, garantizado el apoyo de su grupo ni el de sus socios del DUP, sobre todo porque no se especifica con qué se reemplazaría el "backstop".

Tampoco existe la seguridad de que la enmienda se someta a finalmente a consideración, algo que decidirá horas antes de la sesión parlamentaria el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow.

Los diputados votarán una moción del Gobierno que constata que la cámara ha debatido las propuestas que puso sobre la mesa la semana pasada la primera ministra. En su intervención del pasado día 21, May insistió en que tiene intención de continuar negociando con Bruselas soluciones para la polémica salvaguarda irlandesa, a pesar de que la Unión Europea (UE) se ha mostrado contraria a reabrir el acuerdo que se selló en noviembre.

Un portavoz de la jefa de Gobierno reiteró ayer que espera lograr "cambios" en el pacto con Bruselas para facilitar que el Reino Unido ratifique un texto y evitar una ruptura no negociada con el bloque comunitario el próximo 29 de marzo.