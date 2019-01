Trump tuvo al menos seis contactos con los rusos en campaña

El presidente de EE UU, Donald Trump, y al menos 17 asesores de su equipo de campaña tuvieron más de cien contactos con ciudadanos rusos y Wikileaks antes de la investidura, según informó ayer "The New York Times". Trump, en particular, tuvo al menos seis contactos con rusos, entre ellos la firma de un documento en octubre de 2015, meses después de haber anunciado su candidatura, con el que iniciaba el proceso legal para construir una torre en Moscú. En la primavera de 2016 se reunió con el embajador ruso en EE UU.