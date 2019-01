Guaidó retrotrae su oferta de amnistía a 1999, año de acceso de Chávez al poder

Venezuela vivió ayer una jornada de compás de espera ante las grandes movilizaciones anunciadas para la semana que viene, cuyo calendario será difundido hoy. El autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, protagonizó un acto público en Caracas en el que explicó las características de la amnistía que ofrece a militares, policías y civiles que hayan trabajado a las órdenes del chavismo y decidan sumarse a las filas de la insurrección.

La gran novedad de la Ley de Amnistía es que se retrotrae hasta el 1 de enero de 1999, un mes antes de la toma de posesión de Hugo Chávez. Guaidó explicó que la amnistía pretende "propiciar la transición política mediante la ejecución de elecciones libres y transparentes, con votación universal, directa y secreta". "Los militares y policías que contribuyan al restablecimiento del orden democrático podrán reinsertarse en la vida democrática del país", añadió.

El presidente de la opositora Asamblea Nacional se dijo dispuesto a reunirse con funcionarios del Gobierno de Maduro para "lograr" acabar con la "usurpación", aunque no confirmó ningún encuentro. Sin embargo, lanzó una advertencia clara, no aceptará diálogos dilatorios: "No nos prestamos para falsos diálogos y mucho menos vamos a ir a elecciones que no tengan las condiciones reales", proclamó.

El presidente Maduro, por su parte, se mostró dispuesto a mantener un diálogo con Guaidó así como con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien ya el viernes pidió resolver la situación "por las buenas". Para Maduro, Guaidó es un "agente de los gringos" que incluso fue "formado" por EE UU y fueron los representantes de ese país, dijo, quienes "lo metieron en la política".

No obstante, aseguró que "siempre ha habido canales de comunicación" y que está comprometido con el diálogo, aunque alertó de la posibilidad de una invasión estadounidense, razón por la que ya el viernes anunció ejercicios militares entre el 10 y el 15 de febrero.

Al menos 29 personas han fallecido en las protestas desencadenadas en Venezuela esta semana desde que el lunes, dos días antes del pronunciamiento del opositor Juan Guaidó, se produjera una pequeña revuelta militar fallida en un cuartel de Caracas. Ese es el último balance confirmado este sábado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Según el Observatorio todas las víctimas presentarían heridas por armas de fuego.

Al menos otras 495 personas han sido detenidas desde entonces, según explicó el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero. Solo el 23 de enero, el día de la autoproclamación como presidente del líder opositor, hubo 433.