Feijóo: "O se aprovecha esta oportunidad o se pierde otra vez una década"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que en Venezuela se abre "una ventana de esperanza" con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por lo que instó a "aprovechar la oportunidad, si no queremos perder otra vez una década". En declaraciones a los medios durante su visita al pabellón de Galicia en Fitur, Feijóo remarcó que la crisis de Venezuela, donde viven 40.000 gallegos, "nos tiene que preocupar y ocupar" y recordó que Guaidó es un "representante elegido democráticamente presidente de la Asamblea Nacional y está comprometido a devolver la democracia al país y a convocar unas elecciones libres y seguras".

"No aprovechar esta oportunidad es algo que España no se puede permitir", insistió Feijóo, que también dijo compartir las declaraciones del expresidente José María Aznar, quien señaló que este es el momento de acabar con el régimen de Maduro. Recordó que el actual jefe de Gobierno, Nicolás Maduro, convocó unas elecciones sin que la oposición se hubiese presentado porque todo el mundo sabía que era el ganador "sí o sí, antes de votar". Y calificó la situación de Venezuela de "dramática" y afirmó que no se trata de "una valoración política, es objetiva. No es una crítica, es una crónica".

Feijóo se refirió a Venezuela como un país que vive "una constante degradación", no solo desde el punto de vista político, sino también social.

"Y lamentablemente", subrayó, "la gente en Venezuela lo está pasando muy mal, hay dificultades para comer y sanitarias; y muchísima gente está volviendo a España y a Galicia".

"O hacemos algo o se dejarán de respetar todavía con más intensidad los derechos humanos y se pensará que Venezuela es una finca del actual Gobierno", remarcó Feijóo.