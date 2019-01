Acuerdo para volver a abrir la Administración de EE UU tres semanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer un pacto provisional con el Congreso para reabrir tres semanas -hasta el 15 de febrero- la Administración, cerrada parcialmente hace 35 días.

El acuerdo no incluye los 5.700 millones de dólares que el magnate exige para el muro con México, por lo que implica una victoria para la oposición demócrata, aunque permitiría a Trump pronunciar el discurso sobre el estado de la unión, al que ya había renunciado.

También ayer se reveló que quien fuera estratega de campaña de Donald Trump, Roger Stone, fue detenido ayer de madrugada por el FBI en su domicilio de Florida, acusado por el fiscal especial de la "trama rusa", Robert Mueller, de un cargo de obstrucción a la justicia, cinco de falso testimonio y otro más de manipulación de testigos. Stone, de 66 años, puesto en libertad bajo fianza de 250.000 dólares, es la sexta persona del entorno de Trump detenida por Mueller.

En el expediente judicial del caso se afirma que en el verano de 2016 Stone habló con altos funcionarios de la campaña de Trump sobre "futuras filtraciones" de Wikileaks (identificada como "organización 1"), después de haberse divulgado los documentos del Partido Demócrata robados por hackers rusos. Las "futuras filtraciones" eran "perjudiciales" para los demócratas, según la investigación.

La Casa Blanca se desmarcó de inmediato de Stone, quien ha declarado que no testificará contra Trump. "Esto no tiene nada que ver con el presidente, nada que ver con la Casa Blanca", dijo la portavoz de Trump, Sarah Sanders. El abogado del presidente, Rudolph Giuliani, interpretó, por su parte, que la detención está relacionada con los falsos testimonios. "No deberías hacer eso", dijo.