El Parlamento de Venezuela asume competencias del Ejecutivo de Maduro

La espiral de tensión en Venezuela se alimentó ayer con un nuevo gesto de la Asamblea Nacional (AN, opositora), que asumió competencias del Ejecutivo al nombrar un "representante especial" ante la OEA y paralizar el proceso de abandono de esta institución iniciado por el presidente Maduro. La AN no reconoce la legitimidad de Maduro desde la pasada semana y fue declarada inconstitucional el lunes por el Supremo, que la tiene en "desacato" desde 2016.

La iniciativa de la AN llega al día siguiente de que el Ejército abortara una pequeña asonada en Caracas, con la detención de 27 militares. La rebelión fue seguida de una treintena de protestas antigubernamentales que, en al menos diez casos, se prolongaron hasta primera hora de la mañana de ayer y fueron repelidas con empleo de gases lacrimógenos.

Petición a los militares

Para hoy, los antichavistas han convocado una jornada de protestas en las calles. El presidente de la AN, Juan Guaidó, reclamó ayer a los militares en un vídeo que no disparen a los manifestantes. La iglesia católica pidió a policías y militares que "protejan" a los manifestantes y "respeten con un sentido cívico las demandas de sus derechos".

Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, enfatizó en un vídeo el apoyo de la Casa Blanca al "grito de libertad" de los opositores, "hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada". El Gobierno de Maduro acusó a Pence de ordenar actos violentos: "Les da [a los manifestantes] la orden de quemar, les da la orden de matar", afirmó el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez.