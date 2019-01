La UE exige a May que pacte con los laboristas antes de solicitar que se retrase el "Brexit"

La escandalosa derrota en la Cámara de los Comunes del Acuerdo de Salida pactado con Bruselas por la primera ministra británica, Theresa May, ha endurecido la posición comunitaria hacia Londres. Todos los expertos coinciden en apuntar que la primera medida que debería tomarse sería aplazar la fecha prevista para el "Brexit" (29 de marzo), pero fuentes comunitarias citadas ayer por la agencia "Bloomberg" desvelaron que Bruselas exige ahora a May que antes de hacer cualquier solicitud, llegue a un acuerdo con el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, y con toda la oposición.

De nada ha valido para Bruselas que May superase una moción de censura al día siguiente del vapuleo del martes. La UE quiere que los políticos británicos aclaren sus ideas, se pongan de acuerdo y luego le expongan qué quieren y, caso de que reclamen una prórroga, para qué la quieren.

"La petición tendría que establecer las razones de tal prórroga", advirtió ayer el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien precisó que Bruselas aún no ha recibido ninguna solicitud. Sin embargo, se sabe desde hace días que funcionarios de ambas partes han explorado escenarios para un retraso de la salida.

"Una cosa es extender (el plazo) unas semanas para resolver asuntos técnicos; otra cosa es hacerlo para un periodo de tiempo mayor. Si tienes que lograr (el apoyo unánime de) los Veintisiete, tiene que quedar claro para qué", explicaron fuentes comunitarias.

May busca un entendimiento con la oposición y sus propios críticos desde el miércoles por la noche. Apenas superada la moción de censura laborista, se reunió con representantes de los nacionalistas escoceses y galeses, los liberal demócratas y los verdes. Faltó a la cita el primer partido de la oposición, los laboristas, que exigen a May que renuncie explícitamente a un "Brexit" duro.

Pero May no da su brazo a torcer al respecto y ayer, en carta dirigida a Corbyn, le explicó que le resulta "imposible" excluir un "Brexit" duro, de igual modo que no considera que la UE esté muy dispuesta a conceder una prórroga a la que, según su entorno, ella misma se muestra muy reticente.

May deberá presentar el lunes un plan B a los Comunes y esa propuesta se someterá a votación el día 29. Entre tanto, crecen las presiones para otro referéndum, pese a que Corbyn se muestra poco proclive a respaldarlo. El resto de la oposición le envió el miércoles por la noche una carta conjunta en la que le "ruega" que respalde el segundo referéndum.