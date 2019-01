El abogado de Trump admite que el equipo de campaña pudo conspirar con Rusia

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado del presidente de EE UU, Donald Trump, admitió ayer la posibilidad de que miembros de la campaña electoral del magnate colaborasen con Rusia. "Nunca he dicho que no hubiera habido colaboración entre la campaña o gente de la campaña (y Rusia)", dijo Giuliani en declaraciones a la CNN. Sin embargo, el defensor de Trump aseguró rotundo que el candidato "no se confabuló con los rusos". La posible alianza entre el equipo de Trump y el Kremlin durante la campaña presidencial de 2016, conocida como "trama rusa", es el objetivo de la investigación que, desde mayo de 2017, lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller y se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza del presidente de Estados Unidos.

"No hay ni una sola evidencia de que el presidente de Estados Unidos cometiera el único crimen que uno podría cometer en este caso, conspirando con los rusos para piratear al Comité Nacional Demócrata", agregó el letrado, cuando Mueller está a punto de finalizar su investigación y hacer públicas sus conclusiones.

El exabogado personal de Trump Michael Cohen declarará ante el Congreso el próximo día 7 y se espera que revele aspectos relevantes de las actividades del entonces candidato. Según desveló ayer el diario "Wall Street Journal", Cohen pagó alrededor de 13.000 dólares a un informático, John Gauger, para amañar encuestas en internet durante las primarias de 2016 y favorecer al entonces candidato a la nominación republicana. De acuerdo con el rotativo, Cohen habría contactado con Gauger, con quien tenía relación anterior, para que diseñara un programa informático que pusiera a Trump en primera posición en diversas encuestas online. El exabogado habría entregado la citada cantidad a Gauger en una bolsa de la cadena comercial "Walmart" en su despacho de la Torre Trump. Preguntado por esta información, Giuliani la menospreció, afirmando que Cohen "no es de fiar".