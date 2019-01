El cierre de la Administración de EE UU afecta ya a la seguridad de los aeropuertos

El cierre parcial de la Administración de EE UU, que ayer cumplió 24 días, está provocando un incremento de las ausencias de personal de los arcos y controles de seguridad de los aeropuertos. La Administración de Seguridad en el Transporte, responsable de esos controles, asegura que la seguridad no se ha visto afectada. Sin embargo, aeropuertos como el de Miami se han visto obligados ya a cerrar terminales.

El republicano Lindsey Graham, presidente del Comité Judicial del Senado, uno de los aliados políticos más cercanos al presidente Donald Trump, le instó ayer a estudiar una reapertura temporal para facilitar el difícil diálogo con la oposición demócrata. Casa Blanca y demócratas no logran ponerse de acuerdo sobre la exigencia de Trump de incluir en los Presupuestos 5.700 millones de dólares para el anunciado muro con México.

No es el único frente que tiene abierto ahora mismo Trump con el Congreso. Los legisladores demócratas, que controlan la Cámara baja, estudian llamar a declarar a los intérpretes que trabajaron en la reunión en la Casa Blanca entre el magnate y el presidente ruso, Vladímir Putin. El diario "The Washington Post" publicó este fin de semana que Trump les confiscó las notas. La información coincidió con otra del "Times" de Nueva York en la que se asegura que el FBI investigó a Trump para ver si trabajaba para Rusia, después de que en mayo de 2017 cesara al director de esa agencia, James Comey. Trump reaccionó ayer con dureza: "Nunca trabajé para Rusia", aseguró a los periodistas en la Casa Blanca. "Creo que es una desgracia que tan siquiera me hagan esas preguntas", añadió.