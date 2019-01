Bloquear el "Brexit" sería "catastrófico", advierte May ante la votación decisiva

La primera ministra británica, Theresa May, elevó ayer el tono del debate al advertir a los diputados de que bloquear el "Brexit" mediante el rechazo al acuerdo que mañana se someterá a votación en los Comunes sería un "catastrófico" e "imperdonable" atentado contra la democracia en el Reino Unido.

Ante las dudas de que la propuesta de May salga adelante, la oposición se prepara para una moción de censura que abra paso a elecciones y la Unión Europea para afrontar una ruptura sin acuerdo.

May conmina a la Cámara de los Comunes a aprobar el tratado negociado por el Gobierno en cumplimiento de "las instrucciones" que dio el pueblo británico al respaldar la salida de la Unión Europea (UE) en el referéndum de 2016. "No podemos ni debemos decepcionarles", afirma la líder conservadora en un artículo en "The Sunday Express", y reclama a los diputados, la mayoría de los cuales hasta ahora se opone al pacto, a unirse en apoyo del texto "por el bien del país".

"Si el Parlamento no se une para aprobar este acuerdo en pro del interés nacional, nos arriesgamos a dejar la UE sin acuerdo, con toda la incertidumbre para el empleo y la seguridad que eso conllevará", apunta.

Mientras, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, reiteraba ayer que su formación espera "el momento" para presentar en el Parlamento una moción de censura contra el Gobierno, lo que confía en que suceda "pronto". Constantemente presionado para que ponga fecha a esa moción, Corbyn afirma que esperará "a ver" qué ocurre mañana, cuando la Cámara de los Comunes vote el acuerdo sobre "Brexit" propuesto por la primera ministra.

Alternativas

Si, como se prevé, ese pacto para la salida UE es rechazado, los laboristas aguardarán hasta conocer las posibles alternativas del Ejecutivo. "Presentaremos una moción contra el Gobierno en el momento que elijamos, pero será pronto, no se preocupen", declaró el líder, cuya prioridad es provocar unas elecciones para tratar de llegar al poder con un programa alternativo para el "Brexit" y para el Reino Unido.

Corbyn reconoce que, si hubiera elecciones y el Gobierno cambiara, seguramente habría que retrasar la fecha de salida del bloque europeo, fijada por ley el próximo 29 de marzo.

Bruselas prepara desde hace meses planes para afrontar un "Brexit" sin acuerdo, la opción que cada vez gana más fuerza. En diciembre pasado presentó medidas para proteger a los sectores más afectados por una posible salida desordenada, como el transporte aéreo.

Para evitar los efectos de esa retirada brusca, Bruselas plantea extender de forma temporal ciertas licencias para las compañías de aviación.