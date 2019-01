El líder laborista exige elecciones anticipadas si no se aprueba el acuerdo de salida

El líder de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, exigió ayer que se celebren elecciones generales en Reino Unido si, como se prevé, el acuerdo del "Brexit" de la primera ministra, la conservadora Theresa May, no sale adelante en la votación que está prevista para el martes de la próxima semana en el Parlamento británico. "Si el Gobierno no logra aprobar la legislación más importante, entonces debemos celebrar unas elecciones generales a la mínima oportunidad", anunció.

Para tratar de sumar apoyos, el Ejecutivo sugirió ayer la posibilidad de respaldar enmiendas de la oposición al acuerdo del "Brexit". Sin embargo, Bruselas ha advertido de que no reabrirá el texto.