El Parlamento de Venezuela reabre el conflicto con Maduro por su toma de posesión

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, advirtió ayer de que Nicolás Maduro usurpará el cargo de jefe de Estado a partir del 10 de enero, cuando jurará para un nuevo período de seis años, por lo que la Cámara trabajará a favor de una transición política en el país.

El viernes, el Gobierno chavista reiteró que Maduro jurará de nuevo como presidente el 10 de enero, al tiempo que expresó su "perplejidad ante la extravagante declaración" del Grupo de Lima que esta misma jornada instó al mandatario chavista a no asumir otro mandato.

El Grupo de Lima, conformado por representantes de 14 países, pidió a Maduro que no jure el cargo que ganó con amplio margen en los cuestionados comicios del pasado mes de mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerar que no había garantías para una elección justa.

Además, el grupo instó a Maduro, cuya legitimidad no reconocerá desde el 10 de enero, a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, de forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones.