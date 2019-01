Trump amenaza con una emergencia nacional para financiar el muro

El presidente Trump amenaza con declarar una emergencia nacional para ordenar la construcción de un muro fronterizo con México sin necesidad de la aprobación de fondos por parte del Congreso."Lo puedo hacer si quiero", afirmó el mandatario en una rueda de prensa al ser preguntado sobre la posibilidad para empezar a construir el muro sin el visto bueno del Congreso, debido a la negativa de los demócratas a aprobar su financiación. Trump amenaza además con mantener la administración paralizada "durante meses o años", según los líderes demócratas que ayer se reunieron con él para intentar desbloquear la situación.

Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración estadounidense entró en su tercer cierre parcial de este Gobierno después de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto a raíz de la exigencia Trump de que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo.

"Podemos declarar una emergencia nacional y construirlo muy rápidamente. (...) No lo he hecho, pero quizás lo haga. Pero si podemos hacerlo a través de una negociación, lo vamos a intentar", argumenta Trump. Durante su intervención, el mandatario republicano sopesó la idea de construir una "poderosa estructura de metal" como alternativa a un muro de hormigón, aunque no dio más detalles al respecto. "Hemos explicado que lo que necesitamos son 5.600 millones de dólares. Estamos hablando de seguridad nacional, no es un juego. (...) No vamos a abrir el Gobierno hasta que este problema esté resuelto", insistió.

La Cámara Baja de Estados Unidos, ahora controlada por los demócratas y liderada por Nancy Pelosi, aprobó ya proyectos de financiación para poner fin al cierre parcial de la Administración que no incluyen recursos para el muro fronterizo y que se someterán al Senado, donde dominan los republicanos por lo que, previsiblemente, serán rechazados en breve.

Pelosi, quien en reiteradas ocasiones dijo que no darán más fondos para el muro, apuntó ayer tras la reunión con Trump que los demócratas "estamos comprometidos con mantener nuestras fronteras seguras, pero podemos hacerlo mejor cuando el Gobierno esté abierto. Se lo hemos dejado claro al presidente", indicó .

Las tensiones entre el presidente y los demócratas marcan este nuevo momento del mandato. Trump defendió ayer su gestión en la Casa Blanca ante los rumores de que los congresistas demócratas puedan iniciar un proceso de juicio político ("impeachment") para destituirlo. "Solo quieren lanzar un proceso de destitución porque saben que no pueden ganar en (las elecciones de) 2020. ¡Demasiado éxito!", señaló Trump.

Los rumores sobre un posible proceso de destitución de Trump toman fuerza después de que dos legisladores demócratas presentasen varias acusaciones contra el presidente por considerar que pudo incurrir en "obstrucción a la Justicia".