La Policía egipcia mata a 40 "terroristas" como réplica al atentado de las pirámides

Las fuerzas de seguridad de Egipto abatieron ayer a 40 presuntos "terroristas", al día siguiente del atentado contra un autobús de turistas vietnamitas junto a las pirámides de Giza, el primer atentado a turistas desde hace más de un año en un país que ha convertido la lucha "antiterrorista" en una prioridad. El viernes, tres vietnamitas y su guía egipcio murieron a causa de la explosión de una bomba de fabricación casera cuando su autobús pasaba cerca de las pirámides de Giza, en la periferia sudoccidental de la capital egipcia.

El ministro del Interior anunció que las incursiones antiterroristas se llevaron a cabo en Giza y en el norte del Sinaí , donde está implantado el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS por sus siglas inglesas ).

"Cuarenta terroristas han sido abatidos", treinta de ellos en la región de Giza y otros diez en el norte del Sinaí, explicó la fuente. "Planeaban una serie de agresiones contra las instituciones del Estado", así como contra el sector turístico, lugares de culto cristiano y las fuerzas de seguridad.

El Ministerio no relacionó directamente los asaltos de la policía con el ataque del viernes, que no ha sido reivindicado, aunque una fuente de seguridad precisó que las batidas se produjeron a continuación del atentado. La fiscalía general egipcia indicó que se ha abierto una investigación sobre el ataque, que dejó también heridos a once turistas y al conductor del vehículo.

Varios países expresaron ayer su apoyo a Egipto, entre ellos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea.

El papa Francisco, por su parte, se manifestó "profundamente entristecido" y confió en que "todos trabajarán para vencer a la violencia mediante solidaridad y paz", según reza un telegrama del Vaticano.

"El ataque echa por tierra el fuerte mensaje del gobierno egipcio, según el cual el país es seguro para los turistas", declaró a la agencia France Presse Zack Gold, especialista en cuestiones de seguridad en Oriente Medio y analista en el centro de investigación CNA, con sede en Estados Unidos.