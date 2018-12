Trump tuitea un vídeo que muestra el equipo secreto del ejército de EEUU en Irak

El presidente estadounidense, Donald Trump, podría haber desenmascarado involuntariamente en un tuit a un equipo de operaciones especiales de la Marina de su país durante su breve visita a una base militar en Irak.



Normalmente el paradero de las fuerzas de operaciones especiales se mantiene en secreto, y en las pocas ocasiones en las que son filmados en una zona de combate, sus rostros y otros atributos identificativos aparecen borrosos.





.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1