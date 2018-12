Donald Trump es el nuevo Grinch de la Navidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el blanco de numerosas críticas en las últimas horas después de preguntar a un niño de siete años si aún creía en Santa Claus durante un acto festivo en compañía de su esposa, Melania Trump.

La pareja atendió por teléfono a varios niños que llamaban al rastreador de Santa Claus del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD), que cada año facilita actualizaciones sobre el viaje de Santa Claus en Nochebuena.

En una de estas llamadas, el mandatario habló con un niño de siete años al que le preguntó si seguía creyendo en Santa Claus. "Porque a los siete (años) es raro, ¿verdad?", dice tras la respuesta del niño, que no se escucha.

La Casa Blanca no se ha pronunciado acerca de lo sucedido, en medio de numerosas críticas al presidente estadounidense a través de la red social Twitter.

Por contra, el diario estadounidense 'The New York Times' ha roto una lanza a favor del mandatario y ha dicho que "estaba en lo correcto" y que numerosos estudios apuntan a que esta creencia en Papá Noel es poco frecuente a los siete años.

En 2017, Trump pasó las vacaciones en su finca de Mar-a-Lago con su familia, pero en su segunda Navidad como presidente ha optado por cancelar este viaje debido al cierre parcial del Gobierno debido a la falta de acuerdo sobre la financiación del muro que ha propuesto construir en la frontera con México.