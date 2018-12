La UE presentará el miércoles sus planes para un "Brexit" duro que ve muy probable

La primera ministra británica, Theresa May, se ha ido de vacío del Consejo Europeo que ayer y el jueves discutió la posibilidad de dar "garantías" adicionales a Londres para conseguir que la Cámara de los Comunes vote favorablemente el acuerdo de "Brexit" pactado en noviembre con Bruselas.

La posibilidad de un "Brexit" duro, sin acuerdo, se abre ya paso en las filas comunitarias, hasta el punto de que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, presentará el próximo miércoles, día 19, los planes de contingencia en los que trabaja la UE para hacer frente a la eventualidad de un panorama que se presume caótico.

May llegó a la reunión del jueves con la ambición de lograr "garantías legales y políticas" de que la permanencia de Irlanda del Norte en la unión aduanera será un último recurso, temporal y nunca indefinido, al que incluso pretendía poner fecha. Sin embargo, y aunque jugó con armas tan dispares como la amenaza del "Brexit" caótico o la apelación al "espíritu navideño", no convenció a sus pares. Los líderes comunitarios, casi sin excepciones, encontraron vagas las explicaciones de May -sometida por la canciller Merkel a numerosas preguntas- y no quedaron convencidos de que, ni siquiera garantizando una fecha límite para la permanencia del Ulster en la unión aduanera, la dirigente conservadora logre que los Comunes aprueben el acuerdo de salida, sobre el que deberán votar antes del 21 de enero.

De hecho, tras la sesión del jueves, Juncker aseguró en rueda de prensa que son "los socios británicos quienes deben decir lo que quieren, no la UE" y calificó de "nebulosa" la exposición de May. Como consecuencia, May y él mantuvieron ayer una acalorada discusión que fue observada y difundida por terceros.

La impresión más extendida ayer en Londres era que May ha fracasado en su último intento de "ablandar" a Bruselas. Así lo certificaron los más altos representantes de la oposición laborista y escocesa, quienes exigieron que se vote ya el acuerdo de salida.

La primera ministra mantiene que hay un calendario claro que le obligará a someter el Tratado de Retirada al voto del Parlamento británico "antes del 21 de enero", por lo que ella y el resto de gobiernos europeos trabajarán de manera "expeditiva en los próximos días" para concluir lo que los diputados "necesitan". En cuanto a la polémica con Juncker, la 'premier' ha reconocido una discusión "enérgica", pero le ha quitado hierro al considerar que es un tipo de conversación habitual "cuando se tiene una relación de trabajo".

A pesar de la seguridad con la que May ha dicho que conseguirá más gestos de la UE en las próximas semanas, la mayoría de los líderes que se han expresado al respecto lo han hecho para negar margen de negociación y recalcar que ahora es el momento del Parlamento británico, al que el corresponde votar si ratifica o no las condiciones del divorcio.

"No, no, no, no, no, ¡Basta, no!", exclamó el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, cuando a primera hora del viernes le preguntaron por la disposición de la UE a reabrir el acuerdo.