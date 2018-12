May, acusada de ocultar que el "Brexit" permite no dejar nunca la unión aduanera

La aprobación en la Cámara de los Comunes del acuerdo sobre el "Brexit" alcanzado en noviembre por Reino Unido y la UE se presenta cada vez más difícil. El sector euroescéptico del Partido Conservador, los aliados gubernamentales norirlandeses del DUP y buena parte de la oposición arremetieron ayer contra la primera ministra, Theresa May, al conocerse el análisis completo de las implicaciones legales de la salida, que hasta ahora era un documento confidencial.

El texto revela que la cláusula de seguridad para evitar una frontera entre Irlanda y el Ulster no prevé ningún mecanismo para que el Reino Unido abandone la unión aduanera sin el consentimiento de la UE. Cuando menos Irlanda del Norte permanecerá por tiempo indefinido en la unión aduanera si Bruselas no se aviene a lo contrario, lo que romperá la unidad comercial del país.

Ese escenario persistirá "incluso si las partes están todavía negociando muchos años después, e incluso si las partes consideran que el diálogo se ha roto claramente y que no hay perspectivas de llegar a un futuro acuerdo comercial", asegura el abogado general del Estado en un informe de seis páginas que el Gobierno se negó a hacer público, pese a los requerimientos de los Comunes, hasta que el martes la cámara lo reprobó por desacato, medida sin precedentes en Reino Unido.

Los más irritados eran ayer los socios unionistas norirlandeses (DUP), en los que se apoya May desde que en las últimas elecciones generales perdió la mayoría absoluta. "La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo continuarán teniendo jurisdicción" en Irlanda del Norte, denunció el diputado del DUP Nigel Dodds, quien aseguró que esa provincia deberá tratar al resto del Reino Unido "como un país tercero" en materia comercial.

May necesitará al menos 320 votos el próximo martes para lograr luz verde al acuerdo, pero solo cuenta con 315 diputados conservadores, por lo que, aunque no hubiera defecciones euroescépticas, no los lograría. El DUP anunció ayer que dejará caer al Gobierno de May si el acuerdo es refrendado, abriendo el camino a elecciones, aunque le mantendrá su apoyo en caso contrario.