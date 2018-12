Macron se pliega a los "chalecos amarillos", que tachan de "migajas" sus concesiones

Macron se plegó ayer, por primera vez en sus 18 meses de presidencia, a la revuelta social que agita Francia desde hace tres semanas, pero sus concesiones no han logrado desactivar el movimiento, que ha alcanzado dimensiones de ataque frontal a todas sus reformas y goza del apoyo del 70% de la población.

El Gobierno galo anunció la suspensión durante seis meses de las alzas fiscales sobre los carburantes, así como otras medidas complementarias, iniciativas todas consideradas insuficientes por los "chalecos", que han convocado nuevas movilizaciones para este fin de semana y han calificado de "migajas" las concesiones.

La marcha atrás de Macron es una clara señal de que el inquilino del Elíseo ha entendido la amplitud de un movimiento que amenaza con bloquear su Presidencia a escasos meses de las elecciones europeas. Las durísimas escenas de guerrilla urbana que se vivieron el sábado en París son el termómetro del hartazgo de una población que -tras años de estancamiento económico pero más a salvo de la austeridad que otros europeos- no parece dispuesta a seguir la cura neoliberal que pretende aplicarle el jefe de Estado. Macron ganó las presidenciales con las mayores tasas de abstención de la V República y actualmente bate récords de impopularidad (77%).

Las concesiones anunciadas ayer por el primer ministro, Édouard Philippe, incluyen congelar los precios de la luz y el gas durante el invierno y abandonar un plan para endurecer las revisiones técnicas de los coches antes del verano. Estas iniciativas generarán una pérdida a las arcas del Estado de cerca de 2.000 millones de euros (0,1% del PIB).

El alza del impuesto a los combustibles, que debía entrar en vigor el 1 de enero, fue el detonante de las protestas de los llamados "chalecos amarillos", un movimiento atípico, que nació a mediados de noviembre en las redes sociales, sin líder ni estructura.

"Ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación", argumentó el primer ministro, quien llamó a los "chalecos amarillos", movimiento cuyos líderes y estructura se desconocen, a manifestarse "en calma". Interior anunció que desplegará más fuerzas del orden este sábado, tras las acusaciones de la oposición de haber subestimado la violencia potencial de la movilización de la pasada semana.

"Intentan dormirnos. Quieren que nos vayamos a nuestras casas, pero no nos vamos a mover de aquí", dijo Lionel Rambeaux, un soldador, en un piquete a la salida de Le Mans (oeste). "Los franceses no quieren migajas", declaró a la agencia AFP Benjamin Cauchy, una de las figuras prominentes de un movimiento que ya tiene entre sus reivindicaciones el aumento del salario mínimo, la subida de las pensiones y la anulación de las reformas en la enseñanza. "La dinámica actual es tal que no es seguro que las medidas anunciadas puedan detenerlo", estimó el politólogo Jérôme Sainte-Marie.