Sánchez anuncia un pacto sobre Gibraltar y levanta el veto al acuerdo del "Brexit"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró ayer satisfechas las exigencias españolas sobre Gibraltar y levantó el veto al Acuerdo de Salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), lo que amenazaba la propia celebración de la cumbre en la que los Veintisiete están llamados hoy a ratificar el documento en Bruselas. Fue en el último momento, y después de mantener una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

En esa llamada, el ex primer ministro polaco garantizó al jefe del Ejecutivo que el Gobierno de Londres, igual que la Comisión Europea, que preside Jean-Claude Juncker, y él mismo, como presidente del Consejo Europeo, accedían a suscribir las exigencias de España.

Poco después, en una comparecencia ante los periodistas sin preguntas en la Moncloa, al filo de las tres de la tarde, el presidente del Gobierno resumió en qué consiste el arreglo alcanzado. Su Gobierno, explicó, ha arrancado a la UE y al Reino Unido un "triple blindaje histórico" que garantiza que, una vez consumado el "Brexit", "la relación política, jurídica e incluso geográfica de Gibraltar con la Unión Europea pasará por España".

Lo primero, detalló, es que por primera vez en la historia se ha conseguido "una declaración conjunta del Consejo Europeo y la Comisión Europea, en el marco del acuerdo de retirada, que descarta que el artículo 184, el artículo en discordia que teníamos con el Reino Unido, sea aplicable al contenido de la relación futura en el ámbito territorial".

Lo segundo es que "el Gobierno británico reconoce por escrito esta cuestión". Y lo tercero, que la declaración conjunta de las dos instituciones comunitarias refuerza la posición de España de cara a las negociaciones futuras, "que son las más transcendentales que vamos a tener porque tendremos que hablar de la cosoberanía y de otras muchas cosas".

La declaración del Consejo y la Comisión, según Sánchez, excluya a Gibraltar de la negociación general entre la UE y el Reino Unido, "lo que permitirá a España tener una negociación directa". De manera que, para la negociación de cualquier acuerdo de la Unión que se aplique a Gibraltar, se exigirá "el acuerdo previo de España, con lo que se garantiza que los ámbitos de negociación futura sean de nuestro interés y acordes con nuestra política con Gibraltar".

"La posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre voy a estar al lado de Gibraltar", dijo ayer May al llegar a Bruselas para reunirse con Tusk y Juncker.

En una carta firmada por ambos y remitida a Sánchez, los dos clarifican que los acuerdos independientes sobre Gibraltar a los que puedan llegar la Unión Europea y el Reino Unido tras el "Brexit" requerirán la "conformidad previa" de España.