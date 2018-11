May: "Hemos logrado el mejor acuerdo posible"

La primera ministra británica, Theresa May, consideró hoy que el Reino Unido ha obtenido "el mejor acuerdo disponible" sobre el Brexit y advirtió al Parlamento de Westminster que si no lo aprueba habrá "más división e incertidumbre".

"Logramos el mejor acuerdo posible, como se ha reiterado hoy, es el mejor acuerdo disponible y es un buen acuerdo para el Reino Unido", porque "protege la integridad" del país entre otros aspectos, dijo en un rueda de prensa al término de una cumbre en la que los Veintisiete dieron luz verde al pacto sobre el Brexit.



Gibraltar

Por otra parte, Theresa May ha asegurado este domingo que la solución negociada para garantizar a España que tendrá derecho a veto en los acuerdos que afecten a Gibraltar no cambia en nada la posición británica en cuanto a que defenderá su soberanía sobre el Peñón y que cuando negocie con la Unión Europea lo hará para "toda la familia de Reino Unido, incluido Gibraltar".

"Que nadie lo dude, Reino Unido negociará en el futuro por todo Reino Unido, incluido Gibraltar", ha apostillado en rueda de prensa desde Bruselas.

Además May ha subrayado tras que con este pacto, su país recupera su soberanía en cuestión de control de fronteras, de presupuesto y de legislación y ha vaticinado un "futuro brillante" para la UE.

Así, May ha destacado que con este acuerdo "pone fin al libre movimiento" de personas, devuelve el control de fronteras; "podremos gastar el dinero de los contribuyentes conforme a nuestros criterios" porque se recupera el "control de nuestro dinero"; y Reino Unido recupera el control de las leyes con la separación de la normativa comunitaria y la británica.

May también se ha referido al éxito que supone mantener la unidad territorial de Reino Unido y evitar sin embargo una "frontera dura" en Irlanda del Norte.

"Este acuerdo es el resultado de un largo difícil proceso de negociación. Mucha gente dijo que sería imposible, pero yo lo rechacé desde el principio", ha apuntado May, que ha destacado que el pacto permite una relación cercana "con nuestros amigos y vecinos", "una relación más cercana (con la UE) que la de ningún otro país".

Por otra parte, la primera ministra británica ha rechazado una vez más la posibilidad de repetir el referéndum del Brexit y ha defendido la necesidad de que el Parlamento británico apruebe el acuerdo tal como ha sido cerrado por los jefes de Estado y de Gobierno europeos en la cumbre extraordinaria de este domingo.

Lo que no está claro es si May contará con una mayoría suficiente para aprobar el acuerdo en el Parlamento británico, ya que la principal contestación procede de su propio Partido Conservador, en el que una parte considera que el acuerdo mantiene a Reino Unido demasiado vinculado a la UE. En ese sentido, May ha advertido de que "más división, más incertidumbre" si el acuerdo no es ratificado en Londres.



Pide el apoyo del pueblo británico

En una carta difundida este domingo, Theresa May ha instado hoy al pueblo británico a respaldar su acuerdo del Brexit, con el que empezará un "nuevo capitulo de la historia nacional".

"Habrá un momento de regeneración y reconciliación cuando abandonemos la Unión Europea (UE)", señaló, al tiempo que aseguró que el Reino Unido tendrá un "futuro brillante" fuera del bloque comunitario.

En la misiva, la mandataria subrayó que resuelta la cuestión del Brexit, el Gobierno británico podrá centrarse en "la economía, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y en combatir las injusticias de la sociedad".

Asimismo, insistió en que el acuerdo de retirada y la declaración política, que con toda probabilidad recibirán hoy el visto bueno de los Veintisiete, "honra el resultado del referéndum de 2016", lo que permitirá al Reino Unido "recuperar el control de su dinero, leyes y fronteras".

"Fuera la de UE seremos capaces de sellar nuevos acuerdos comerciales con otros países y abrir nuevos mercados en las economías más pujantes del mundo", escribió.

La primera ministra insistió en que una vez materializado el "brexit", el próximo 29 de marzo de 2019, deberían desaparecer las etiquetas de "remain" (permanencia) y "leave" (salida), para que la nación vuelva a unirse "como una sola". "Para hacer eso", urgió, "hay que continuar con el Brexit apoyando este acuerdo".

"El Parlamento tiene la oportunidad de hacerlo en unas pocas semanas", recordó la primera ministra, que no cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes para sacar adelante el pacto.

"Haré campaña con mi corazón y mi alma para ganar ese voto y conseguir ese acuerdo del 'brexit', por el bien de nuestro Reino Unido y de toda su gente", concluyó.