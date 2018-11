Casado acusa al presidente de hacer "una cesión histórica" y capitular

El líder del PP, Pablo Casado, tachó ayer de "cesión" y "fracaso" histórico el acuerdo sobre el "Brexit" y Gibraltar anunciado por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "malogra" una oportunidad para conseguir la cosoberanía del Peñón y ha capitulado.

Casado criticó el pacto por no incorporar la cláusula 24 del borrador del acuerdo, que, en su opinión, había dejado "encarrilada" el Gobierno de Mariano Rajoy, y por tomar cuerpo en varias cartas que no son jurídicamente "vinculantes".

El líder del PP acusó a Sánchez de no haber logrado incorporar al tratado la cláusula aprobada por los 27 en la que se decía que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE pasaba por el acuerdo de España y del Reino Unido.

Al no incorporar este mandato y no haberse modificado el artículo 184 del borrador del tratado, recalcó Casado, España "está haciendo una cesión histórica" frente a la que "no sirven" cartas de los presidentes del Consejo o de la Comisión Europea. "Esas cartas no son jurídicamente vinculantes", resumió Casado.

El líder de Cs, Albert Rivera, reclamó la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para explicar el acuerdo alcanzado ayer. "Hace un mes, decía que estaba todo resuelto y cerrado".