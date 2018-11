Trump amenaza con cerrar la frontera y autoriza a disparar a la caravana

El presidente de EE UU, Donald Trump, confirmó ayer que ha autorizado el uso de la "fuerza letal" en la frontera con México para frenar a los "criminales" de la caravana latinoamericana que intenta cruzarla. Trump adelantó que si la situación se vuelve "incontrolable" será necesario cerrar "toda la frontera" de forma temporal.

El mandatario no escatimó críticas contra la caravana de migrantes centroamericanos que ha llegado a México desde Honduras y el Salvador, asegurando que entre sus componentes hay "criminales", entre ellos "al menos 500" que tendrían antecedentes policiales "graves".

Trump acusó a los demócratas de querer "abrir las fronteras" a todos los inmigrantes y aseguró que no quiere que ocurra en EE UU lo que está pasando en la localidad mexicana de Tijuana, donde hay "peleas" en las calles.

Los primeros efectivos de la caravana llegaron a esta localidad fronteriza hace diez días y desde entonces permanecen a la espera de tomar una decisión sobre su futuro. Algunos son partidarios de permanecer en México, mientras que otros insisten en entrar en EE UU y una parte tiene Canadá como objetivo final de su viaje.

La inmigración ha propiciado un fuerte enfrentamiento entre el inquilino de la Casa Blanca y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Trump acusó a los jueces de poner en riesgo la seguridad del país, después de que un juez federal bloquease esta semana una orden ejecutiva con la que pretendía negar el derecho a asilo a quienes hayan entrado en el país de un modo irregular.

"Los jueces no deberían legislar la seguridad en la frontera, o en cualquier otro lugar", escribió Trump en Twitter. "No saben nada al respecto y están poniendo en riesgo la seguridad de nuestro país", añadió. "Deben permitir a nuestros profesionales encargados de hacer cumplir la ley que hagan su trabajo. Si no, solo habrá confusión, caos, heridas y muerte", sentenció antes de calificar al juez californiano que ha bloqueado su decreto de "juez de Obama".

Fue ahí cuando, en una decisión insólita, Roberts intervino mediante un comunicado dirigido a la agencia AP en el que aseguró: "No tenemos jueces pro Obama, o Trump, o Bush, o Clinton. Tenemos un conjunto extraordinario de jueces que hacen todo lo que pueden para juzgar de manera equitativa a quienes comparecen ante ellos".