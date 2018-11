Varios heridos en un tiroteo en un hospital de Chicago

Varias víctimas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en el Hospital Mercy de Chicago, según ha informado la Policía de la ciudad norteamericana. Entre los heridos hay un agente de la Policía que se encuentra en estado crítico.



Media should stage at 57th and Maryland at University of Chicago hospital. A press briefing will occur later. Standby for details pic.twitter.com/pkwL4Iu343