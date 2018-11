May consigue que su Gobierno acepte el principio de acuerdo para el "Brexit"

Theresa May logró convencer ayer a su Gobierno de que acepte el principio de acuerdo alcanzado con la UE para materializar el "Brexit", la salida del Reino Unido del bloque comunitario. May salva así el primero de los escollos que tiene por delante. Hoy comparecerá en la Cámara de los Comunes para explicar los detalles del pacto y es de esperar que los Veintisiete convoquen un Consejo Europeo extraordinario a finales de mes para hacer oficial lo acordado. Lo más duro, sin embargo, llegará en diciembre, cuando May deberá superar una decisiva votación en los Comunes cuyo resultado no tiene, ni mucho menos, garantizado.

Con todo, la primera ministra puede darse por satisfecha, ya que el grado de fractura de su gabinete hacía temer que el preacuerdo ni siquiera pasase la prueba que superó ayer. Se consiguió en un consejo de ministros extraordinario de cinco horas de duración en el que, según la descripción que hizo la propia "premier" pasadas las ocho de la tarde (hora española), delante del número 10 de Downing Street, las discusiones fueron "largas, detalladas y apasionadas".

En una breve comparecencia, May calificó la decisión "colectiva" tomada por su Gobierno de "paso decisivo" que permite "seguir adelante y cerrar el acuerdo en los próximos días". Pero no hubo unanimidad: según el diario conservador "The Telegraph", 10 de los 29 ministros presentes en la reunión se pronunciaron en contra del acuerdo.

May también hizo hincapié en que la decisión no fue "tomada a la ligera", sino anteponiendo el "interés nacional", y que el pacto "es el mejor que podía negociarse". Con él, prometió la líder "tory", "recuperaremos el control de nuestro dinero, nuestras leyes y fronteras, se pondrá fin al libre movimiento (de personas, uno de los cuatro pilares de la UE) y se protegerán el empleo, la seguridad y nuestra unión".

Poco después, el negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, ofreció una rueda de prensa en Bruselas que permitió a los medios ir tomando contacto con algunos aspectos del acuerdo, que sobrepasa las 500 páginas. Barnier confirmó que el periodo de transición llegará hasta diciembre de 2020. Durante ese tiempo, las partes "mantendrán la situación actual respecto a las políticas europeas y la unión aduanera, con todos los derechos que eso conlleva". Además, durante el periodo transitorio, que podría prolongarse incluso hasta finales de 2021, habrá una única oportunidad de paralizar "provisionalmente el proceso de salida".

Otro detalle del acuerdo que se conoció anoche es que se creará un panel para arbitrar disputas formado por cinco personas; sin embargo, los desacuerdos en que esté involucrada la ley comunitaria -la gran mayoría- serán competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la UE.

El negociador de la Unión también confirmó que el acuerdo incluye tres protocolos específicos sobre el Ulster, Gibraltar y la presencia militar británica en Chipre. Y en el caso de la provincia británica, afirmó Barnier, "hemos logrado una solución para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda". Pero no entró en pormenores, para no estropear a May su comparecencia de hoy en los Comunes. Que será bronca: el euroescéptico beligerante Jacob Rees-Mogg envió anoche una carta a los diputados "tories" exigiéndoles el "no" al acuerdo.

Nadie avala el pacto tampoco en la oposición, los nacionalistas escoceses lo rechazan, y en una reacción que puede ser decisiva, el norirlandés Sammy Wilson, del unionista DUP, que sostiene e May en el Parlamento, sentenció: "Es un acuerdo pobre, un acuerdo que la primera ministra dijo que no aceptaría. La gente quedará horrorizada".