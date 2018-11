Bruselas enfría las expectativas de un acuerdo inminente sobre el "Brexit"

El negociador europeo, Michel Barnier, confirmó ayer que, pese a las "intensas" negociaciones, todavía no hay un acuerdo sobre el Brexit, lo que aumenta la presión sobre la debilitada primera ministra británica, Theresa May. Barnier, no obstante, explicó que "continúan los intensos esfuerzos de negociación. A menos de cinco meses de la fecha de salida del club comunitario, el 29 de marzo, May intenta concluir rápidamente las negociaciones con Bruselas para que el Parlamento británico pueda votar un acuerdo antes de finales de año. Las discusiones siguen encalladas en cómo evitar una frontera "dura" entre Irlanda y la británica Irlanda del Norte.