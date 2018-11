Varios ministros de Theresa May presentan un plan para un "Brexit" sin acuerdo

Varios ministros del Gobierno británico han esbozado un plan B para el caso de que no se llegase a un acuerdo sobre el "Brexit" y el Parlamento vote en contra del plan propuesto por la primera ministra británica, Theresa May, para dejar la Unión Europea (UE), según informó ayer el diario "The Sun".

El periódico, que no cita a los ministros, asegura que habrían informado ya a May sobre su plan, que consistiría en que Reino Unido continuase pagando las cuotas de miembro a la UE hasta 2021. También acatarían las reglas del bloque europeo para evitar una salida sin acuerdo cuando llegue marzo de 2019.

El país sería capaz de negociar entonces con Bruselas como una suerte de 'tercer país' durante dos años, lo que haría más fácil el llegar a un acuerdo en materia de comercio y evitaría que Londres tuviera que pagar la cuota de 38.000 millones de libras que implica su salida de la UE.