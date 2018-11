Anunciado un acuerdo de Londres y la UE sobre servicios financieros

El Reino Unido y la UE han alcanzado un acuerdo sobre los servicios financieros para mantener el acceso británico al mercado europeo cuando se concrete el "Brexit", según afirmó ayer el diario británico "The Times".

Desde el inicio de las negociaciones sobre el "Brexit", en junio de 2017, los servicios financieros han ocupado una parte importante de las discusiones, ya que Londres desea un acuerdo que permita a las empresas financieras británicas seguir operando en Europa, en particular para proteger la plaza financiera de la City.

"Los negociadores británicos y europeos concluyeron un acuerdo de principio sobre todos los aspectos de una futura asociación en los servicios y el intercambio de datos", sostiene el diario citando fuentes gubernamentales.

"La Unión europea garantizará a las empresas británicas el acceso a los mercados europeos mientras la reglamentación financiera británica se mantenga alineada con la de Europa", agrega "The Times", refiriéndose al acuerdo.

Entre tanto, las autoridades británicas anunciaron que el empresario británico Arron Banks, promotor de una de las campañas a favor del "Brexit" en el referéndum de 2016, está siendo investigado por delitos de financiación ilegal relacionados con ella.La Agencia examinará las actividades de los grupos Better for the Country y Leave.EU, que promovieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en la consulta de junio de 2016 al margen de la campaña oficial, Vote Leave, organizada por políticos conservadores.