López Obrador cancela el nuevo aeropuerto de Ciudad de México

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que su Gobierno acatará los resultados de una controvertida consulta popular de no seguir con las obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, valorado en unos 13.300 millones de dólares. El plebiscito, que duró cuatro días y que fue orquestado por el equipo del futuro mandatario, recibió duras críticas por no haber sido organizado por el árbitro electoral y fue tildado por opositores y empresarios como no vinculante y carente de base legal.