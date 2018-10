Erdogan amenaza a Arabia con sacar más pruebas si no revela quien mató a Khashoggi

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio ayer una nueva vuelta de tuerca a la presión que viene ejerciendo sobre Turquía desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el pasado día 2, en el consulado saudí de Estambul. Erdogan, en una velada advertencia, amenazó con hacer públicas más pruebas de los hechos si Arabia no desvela quién fue el asesino, quién ordenó la muerte y dónde está el cuerpo de Khashoggi.

"No es que no tengamos más pruebas. Las tenemos. Llegará el momento. No hay que precipitarse. En una primera etapa, las autoridades saudíes anunciarán quién mató a Khashoggi", dijo el mandatario durante un discurso a los parlamentarios de su partido, retransmitido en directo por televisión.

Erdogan informó de que su Gobierno ha compartido con Arabia Saudí pruebas sobre el asesinato. "Cuando las han visto se han sorprendido", dijo, antes de añadir: "El autor material está claro. Pero, ¿quién dio las órdenes? Las autoridades (saudíes) deben explicarlo".

El discurso de Erdogan, que el pasado martes explicó ante el Parlamento toda la operación que condujo a lo que llamó "crimen político premeditado", fue pronunciado en una jornada en la que la Fiscalía de Estambul, que dirige la investigación, emitió la solicitud formal de extradición de los dieciocho saudíes implicados en el caso, detenidos en Riad, para que los juzguen los tribunales turcos. Se trata de los 15 miembros del comando asesino y de tres funcionarios consulares.

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, subrayó el jueves que, si bien el consulado en Estambul es territorio saudí según la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el mismo tratado prevé que los sospechosos de un crimen sean juzgados en el país donde se halla la legación afectada.

Erdogan anunció, además, que mañana, domingo, viajará a Estambul el fiscal general saudí para participar en la investigación. La Fiscalía saudí admitió el jueves que el crimen fue "premeditado", si bien no dio indicación alguna acerca de los autores.

Entre tanto, la prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, relató a una cadena televisiva turca que el periodista asesinado no temía que las autoridades saudíes pudieran hacerle nada dentro del consulado de Estambul.

Cengiz explicó que en un principio Khashoggi no quería ir a la oficina consular porque creía que iban a surgir tensiones, pero consideró que las autoridades saudíes no le harían nada allí dentro. De hecho, añadió, le trataron bien durante la primera visita que hizo, el pasado 28 de septiembre.

Cengiz, que está bajo protección policial en Estambul, afirmó que no ha recibido ninguna amenaza y que ninguna autoridad saudí se ha puesto en contacto con ella.