Bolsonaro aclara que no será un candidato de "paz y amor"

El ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro ha aclarado este lunes, en sus primeras declaraciones tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que no se convertirá en un candidato de "paz y amor", sino que mantendrá su discurso de línea dura de cara a la segunda vuelta del 28 de octubre.



Como prueba de ello, ha aprovechado su primer 'tweet' para ratificar algunas de sus promesas electorales: "Reduciré el número de ministerios, extinguiré y privatizaré las (empresas) públicas, combatiré el fraude en (el programa) Bolsa-Familia para que quien lo necesite pueda tener amparo humanitario, descentralizaré el poder dando más fuerza económica a los estados y municipios". "La política al servicio de los brasileños", ha remachado.





Reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar estatais, combater fraudes no Bolsa-Família para que quem precise possa ter este amparo humanitário ampliado, descentralização do poder dando mais força econômica aos estados e municípios. A política a serviço do Brasileiro!