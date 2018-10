China confirma el arresto del presidente de Interpol

La organización policial internacional Interpol, cuya sede se encuentra en Lyon (este de Francia), anunció el domingo la dimisión "con efecto inmediato" de su presidente chino Meng Hongwei, dado por desaparecido desde hace más de diez días y al que Pekín investiga por haber "violado la ley".



"Hoy, domingo 7 de octubre, el secretario general de Interpol en Lyon, en Francia, recibió la dimisión de Meng Hongwei, como presidente de Interpol, con efecto inmediato", según un comunicado publicado en Twitter, unas horas después de que la esposa del dirigente chino afirmara ante la prensa en Lyon que su marido estaba "en peligro" en China.





Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39