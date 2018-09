Salvini vuelve a negarle puerto al buque de socorro "Aquarius"

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, rechazó ayer dejar atracar en un puerto italiano al barco de rescate "Aquarius", que lleva recogidos a bordo a once náufragos. Salvini, que acusó al "Aquarius" de no cooperar con la Guardia Costera libia, advirtió que su Gobierno no va a modificar la política de puertos cerrados: "Vayan donde quieran, pero no vengan a Italia". El "Aquarius" rescató el jueves a diez adultos y un menor no acompañado que se encontraban a bordo de una embarcación "en dificultades".