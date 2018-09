Una humillada May pide respeto a la UE y le exige alternativas para desencallar el "Brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, se desayunó ayer con la resaca del varapalo que le propinaron sus colegas comunitarios la víspera en Salzburgo. Una migraña agudizada por una prensa que resaltó a coro la "humillación" a la que fue sometida en la cumbre informal que rechazó de plano su plan de "Brexit" y le dio un mes para alcanzar un acuerdo.

"The Times" y "The Guardian" centraron su portada en la "humillación", mientras otros medios no dudaban en hablar del "desastre de Salzburgo". El sensacionalista "The Sun" adoptó una orientación similar, aunque en clave nacionalista: el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente francés, Emmanuel Macron, caracterizados como gángsters con metralleta y aureolados como "sucias ratas de la UE" tendiendo "una emboscada a May".

Así las cosas, y con la fronda euroescéptica "tory" maniobrando para precipitar su caída, May lanzó su contrataque: pidió "respeto" a la UE e instó a Bruselas a presentar nuevas propuestas que desencallen el diálogo sobre el "Brexit".

"He tratado a la UE con todo el respeto y el Reino Unido espera lo mismo. La buena relación final depende de ello", afirmó May como balance de una tensa cumbre en la que tuvo 12 minutos tasados para presentar sus planes antes de escuchar de sus colegas que son "inviables" y han de reelaborarse.

"En esta etapa avanzada de las negociaciones no es aceptable rechazar las propuestas del otro sin dar una explicación detallada ni presentar contrapuestas", lamentó. May insistió en que prefiere dejar la UE sin acuerdo que hacerlo con un "mal acuerdo" y recordó que no está dispuesta a establecer controles entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

Desde Bruselas, Tusk calificó de "inflexible y sorprendentemente dura" la actitud adoptada por May en Salzburgo, pero consideró que aún es posible alcanzar "un compromiso bueno para todos". Los observadores consideran que May apostó fuerte a la carta del plan de Chequers y no se esperaba un rechazo frontal tan nítido de sus todavía socios.

En su comunicado, Tusk ha dicho "entender la lógica de las negociaciones" y ha afirmado que habla "como amigo cercano de Reino Unido y verdadero admirador de la primera ministra (Theresa) May".

"La UE y sus líderes respetan totalmente la decisión de Reino Unido, expresada en referéndum, de abandonar la UE", ha señalado, antes de manifestar que "es importante crear las mejores relaciones posibles entre la UE y Reino Unido en el futuro".