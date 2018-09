La UE rechaza el plan de "Brexit" de May y quiere cerrar la negociación en octubre

La UE endureció ayer el tono frente al Reino Unido en la cumbre informal de Salzburgo, convocada por la presidencia semestral austriaca para debatir del "Brexit" y de la inmigración. Los 27 fueron claros ante la primera ministra británica, Theresa May: el llamado "plan de Chequers" es inaceptable y las negociaciones deben agilizarse para que puedan cerrarse en octubre y el acuerdo alcanzado se refrende en un Consejo Europeo en noviembre.

"El marco propuesto para la cooperación económica no funcionaría porque amenaza con socavar el mercado común", declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La cuestión irlandesa, añadió, "necesita más que buenas intenciones", precisa "garantías fuertes, claras y precisas".

La frontera intrairlandesa es el gran escollo de la negociación del "Brexit". Todas las partes están de acuerdo en que no es posible restablecer una frontera "dura", porque pondría en peligro los acuerdo de paz de 1998. Pero ahí se acaba el entendimiento.

Mantener el estatus

Mientras Bruselas pretende que el Ulster se mantenga en el mercado único, Reino Unido propone que sea todo el país el que permanezca en la unión aduanera y que se conceda un estatuto especial a la City. Esta opción es rechazada por la UE, que la ve un arreglo a la carta para que los británicos mantengan el libre tráfico de bienes y servicios pero no el de personas. En cuanto a la propuesta europea, May la rechaza por implicar la partición de Reino Unido en dos.

Aún más contundente que Tusk en su rechazo fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien consideró que las ideas de May para la futura relación económica "son inaceptables" porque, "no respetan la integridad del mercado único" (libre circulación de bienes, servicios y personas). Macron agregó que el club comunitario "nunca" aceptará un pacto que lo dañe, aunque admitió que el plan de Chequers contiene avances en áreas como la seguridad.

May comenzó enrocándose en que Chequers es "la única propuesta sobre la mesa" y en que garantiza tanto un movimiento de bienes "sin fricciones" como la ausencia de frontera física entre Dublín y Belfast y la integridad del Reino Unido. Aun así, ante el rechazo frontal de sus socios, anunció que presentará "dentro de poco tiempo" una nueva propuesta sobre la frontera intrairlandesa.

"No puede haber acuerdo de retirada sin una solución legalmente operativa para la frontera irlandesa, pero esa solución no puede dividir el Reino Unido en dos territorios aduaneros y presentaremos nuestras propias propuestas en poco tiempo", explicó May.

En respuesta a unas declaraciones hechas a la BBC por el primer ministro maltés, Joseph Muscat, en las que anunciaba un apoyo "casi unánime" de los líderes de la UE a que Londres celebre un segundo referéndum de "Brexit", May insistió en que no lo habrá. "Quiero dejar mi posición absolutamente clara: no habrá un segundo referendo. El Gobierno no lo aceptará porque ya ha habido una votación, en junio de 2016, y la gente optó por abandonar la Unión Europea", indicó.

En el plano de la inmigración, los 28 prefirieron no escenificar su profunda división y se centraron en su convergencia sobre la necesidad de cooperar con África -ayer pusieron su foco en Egipto- para atacar el fenómeno en los países de origen y tránsito. Los mandatarios también debatieron la propuesta de reforzar la Guardia de Fronteras con 10.000 agentes más de aquí a 2020. Las mayores reticencias vienen de los países ribereños del Mediterráneo -como España o Italia-, que temen que una mayor acción policial aumente el número de desembarcados en sus territorios.