La UE apoya que España use el "Brexit" para rebajar los privilegios de Gibraltar

España tiene el "total apoyo" de la UE para sacar adelante sus puntos de vista sobre Gibraltar en la negociación del "Brexit". En otras palabras, Bruselas respalda que el Gobierno aproveche la coyuntura para rebajar los privilegios de la colonia. El apoyo fue reafirmado ayer en Madrid por el negociador comunitario, Michel Barnier, recibido por el presidente Sánchez en el palacio de La Moncloa, en presencia del ministro de Exteriores, Josep Borrell.

"Vamos a utilizar la negociación para obtener las cosas más positivas posibles para nuestra gente, para España y para los españoles que trabajan en Gibraltar", anunció Borrell poco antes del encuentro. El Peñón "no puede ser el tercer territorio con la renta más alta del mundo, rodeado de una planicie de subdesarrollo", remachó Borrell, quien aseguró que el Gobierno prepara un Plan General para el Campo de Gibraltar, con políticas activas de empleo.

Las dianas a las que apunta el gabinete socialista son la pesca, el régimen fiscal en el Peñón, el contrabando, el precio del tabaco, el régimen de uso del aeropuerto y las condiciones de estabilidad de los trabajadores españoles.

Son todas ellas materias sobre las que Londres ha venido manteniendo una actitud roqueña. Sin embargo, la debilidad del Ejecutivo de Theresa May en la compleja negociación del "Brexit" abre puertas hasta ahora bien cerradas. Las pretensiones españolas están, además, respaldadas por el acuerdo comunitario en el que se fijaron las directrices para la salida de Reino Unido de la UE. El acuerdo concede a España derecho a veto a la hora de decidir si se aplican a la Roca las condiciones generales que pacten Londres y la UE.

Condiciones que, por otra parte, todavía quedan lejos de estar claras. La última propuesta de Londres es el llamado plan de Chequers, presentado el pasado julio, en el que May propone mantener a Reino Unido en la unión aduanera, con un estatuto especial para los servicios financieros de la City londinense.

La UE no acepta de entrada el plan, que considera un intento de mantener una parte del mercado único y rechazar otra (la libre circulación de personas). El plan también tiene numerosos enemigos dentro del Parlamento británico, que lo califican de "salida en falso", por lo que May advirtió ayer que si los legisladores no lo aprueban "la alternativa es que no tendremos acuerdo". "O yo o el caos" fue el resumen que hicieron numerosos medios locales y extranjeros.

Para mantener caliente el ambiente, el FMI aseguró ayer en su informe anual sobre Reino Unido que un "Brexit" sin acuerdo supondría "costes sustanciales" para la economía británica. El FMI prevé un crecimiento del 1,5% de la economía británica en 2019, a condición de que haya pacto y un periodo de transición hasta finales de 2020. La escasez de tiempo vuelve el acuerdo "muy problemático", estimó el Fondo.