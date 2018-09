El huracán Florence amenaza la costa este de EE UU

El huracán Florence avanzaba este martes con vientes de más de 220 km/hora hacia la costa este de Estados Unidos, donde se ordenó la evacuación de al menos un millón de personas.



Los residentes fugaban en masa a medida que el huracán de categoría 4 se aproxima a la costa atlántica estadounidense, donde se espera que toque tierra entre jueves y viernes.



"Esta es una de las peores tormentas que azotará la costa este en muchos años", tuiteó el presidente Donald Trump. "¡Prepárense, tengan cuidado y estén seguros!", advirtió.





My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!