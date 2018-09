James Holland: "Alemania no tuvo la menor posibilidad de ganar la contienda"

Los nazis nunca tuvieron posibilidad alguna de ganar la II Guerra Mundial, asegura tajante James Holland, historiador británico que desmonta al detalle en 'El Auge de Alemania' (Ático) la cinematografiada supuesta superioridad de la Wehrmacht de Hitler, a quien sus compatriotas consideraban sin la menor duda un salvador y un genio tras el desmoronamiento de la República de Weimar. Una estética trasnochada de trajes de cuero y botas de caña alta y un armamento carísimo e imposible de manejar lastraban a aquellos soldados que iban directos al precipicio. Tan firme defensor del papel de Winston Churchill en la contienda como crítico con la "incompetencia" de los franceses, Holland deja claro en esta entrevista con Epipress que Hitler no buscaba en el encuentro con Franco en Hendaya que España se uniera a Alemania. Si el tren del dictador español llegó tarde a la cita sería porque era viejo, conjetura.

-¿Cuál es la conclusión de sus investigaciones sobre la II Guerra Mundial que más le ha sorprendido a usted mismo?

-La fragilidad del estado nazi a pesar de todas esas películas que nos muestran todo su poderío y fortaleza. Aquella Alemania nunca tuvo la oportunidad de ganar la guerra.

-¿Qué ocurría, en su opinión, en Europa para que Hitler llegara democráticamente a tomar el poder en Alemania?

-Mucha gente piensa que Hitler llegó al poder como reacción al Tratado de Versalles de 1919 y es cierto que ese tratado enfadó mucho a los alemanes, pero en la segunda mitad de los años veinte las cosas les iban bastante bien. Era el país más liberal del mundo a finales de 1920, el de los homosexuales y el de los que les gustaba experimentar con drogas, pero además se beneficiaba del dinero de Estados Unidos hasta que llegó el crack de 1929 que cortó el grifo norteamericano.

-¿Qué hizo tan mal la República de Weimar para llegar a encumbrar a Hitler?

-La República de Weimar sufrió a partir de entonces dificultades económicas y el desempleo. Se creyó que la democracia liberal había fallado y que la única respuesta era el nacionalismo y la dictadura militar. El éxito del nazismo fue una reacción a la crisis económica mundial de aquel momento.

-¿Cómo explica usted el Pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, en vísperas de la II Guerra Mundial?

-Este es un acontecimiento extraordinario y lleno de cinismo. Durante seis años, Hitler y los nazis habían denunciado la amenaza de los bolcheviques, pero en agosto de 1939 se produjo ese pacto porque la Unión Soviética no podía entrar en ese momento en guerra con Alemania y los nazis no podían permitirse ocupar Polonia sin estar en paz con la Unión Soviética. Estas dos ideologías extremas se pusieron del mismo lado con consecuencias catastróficas.

-Hábleme de los móviles de Hitler para aplicar la táctica del blitzkrieg (guerra relámpago) en la invasión de Polonia del 1 de septiembre de 1939.

-Es la estrategia que los alemanes y antes los prusianos han utilizado siempre. Alemania no dispone de muchos recursos naturales debido a su pequeña línea de costa y por eso siempre ha librado sus guerras de forma rápida.

-¿Era realmente un mito la eficiencia del ejército alemán?

-Parecía imbatible pero sus armas eran poco prácticas y muy caras por no hablar de su trasnochada estética llena de cuero. El tanque 'Tiger' tenía problemas con la caja de cambios y era difícil de conducir y el cañón de la ametralladora MG34 se calentaba demasiado. Las botas de cuero altas, sus cascos y sus correajes eran inadecuados.

-¿Fueron entonces muy incompetentes los aliados por no acabar antes con Hitler?

-No. Los franceses sí eran unos incompetentes anclados en el pasado con unos líderes demasiado viejos, pero el resto de los aliados lo hicieron bastante bien.

-¿Refleja fielmente la reciente película "Dunkerque" la llamada 'Operación Dinamo' para evacuar a los soldados aliados tras ser invadida Francia por los nazis?

-No. No fueron los pequeños barcos, si no buques, los que rescataron a los que estaban en la playa de Dunkerque.

-¿Por qué impuso Alemania la rendición de Francia en junio de 1940 en el vagón en el que había claudicado en 1918 ante las mismas potenciadas aliadas?

-Básicamente para humillar a Francia de la misma forma que Francia había humillado a Alemania.

-¿Era Hitler tan ingenuo como para creer que podría hacer otro blitzkrieg con éxito en la Unión Soviética, rompiendo el tratado de no agresión mutua?

-Para 1941 Hitler tenía ya un grave problema porque no conseguía derrotar a Gran Bretaña que era cada vez más fuerte. Estaba loco por ocupar territorios y solo tenía dos opciones: o negociar la paz o invadir la Unión Soviética para hacerse con sus recursos.

-¿Qué decidió a Japón a atacar Pearl Harbor en diciembre de 1941?

-Japón había invadido China pero se estaba quedando sin recursos en un área, el Pacífico, controlada por británicos, norteamericanos y holandeses. Atacó Pearl Harbor para hacerse con esos recursos.

-¿Fueron las bombas atómicas lanzadas por los norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki una respuesta proporcionada al ataque a Pearl Harbor?

-Si no hubiesen lanzado las bombas tendrían que haber invadido Japón y habría muerto más gente.

-¿Había prevalecido hasta ese momento en Estados Unidos el "America first" para no implicarse en aquella guerra?

-Sí. Es increíble el cambio político que dio Roosevelt como presidente en 1940. Entró en el gobierno siendo aislacionista, pero la caída de Francia le hizo recapacitar casi a escondidas porque muchos norteamericanos no querían participar en la guerra.

-¿Con qué se queda usted de la actuación del premier británico en la II Guerra Mundial, Winston Churchill?

-Lo más importante fue la última semana de mayo de 1940 cuando Gran Bretaña estaba a punto de perder la guerra y no por méritos de Hitler sino por los conflictos internos de los aliados. Churchill persuadió a todos de que rendirse no era una opción.

-¿Estuvo Churchill tentado a pactar con Hitler a quien tanto despreciaba debido a las presiones de Halifax?

-Sí. Halifax no era militar y no entendía la situación, Chamberlain se puso del lado de Churchill y eso fue crucial para seguir adelante.

-¿Está de acuerdo con el retrato de Churchill en la película 'La hora más oscura'?

-Churchill llegó, en efecto, a primer ministro con su reputación empañada. Pero casi todos los demás aspectos de la película son históricamente muy inexactos. Halifax solo quiso explorar la paz cuando estaba claro que Francia iba a caer y Chamberlain, con quien la película es muy injusta, se puso del lado de Churchill sin saber que tenía cáncer.

-¿Detestaba el rey Jorge VI a Churchill hasta el punto de limpiarse la mano con la chaqueta después de saludarle?

-Jorge VI no detestaba a Churchill. Sospechaba de él porque se había puesto del lado de su hermano, Eduardo VIII, durante la crisis de abdicación de 1938, pero la limpieza de su mano es puro Hollywood. Jorge VI se dio cuenta de que Churchill era el líder correcto para Gran Bretaña en ese momento.

-¿El atentado fallido contra Hitler en julio de 1944 representaba la existencia de una resistencia alemana contra el III Reich o fue una reacción desesperada ante una derrota inminente?

-Fue lo segundo. La mayoría de los alemanes lo consideraban un salvador y un genio.

-¿Por qué los nazis identificaron al judío como una raza malvada que debía ser erradicada?

-El antisemitismo abundaba en Europa desde mediados del siglo XIX en adelante. La Sociedad Thule fue el embrión del partido nazi y estaba llena de tonterías ocultistas. Con la catastrófica derrota de Alemania en la I Guerra Mundial, la gente comenzó a buscar las razones del fracaso y a culpar a los demás. Es lo que se repite ahora en pleno auge nacionalista e intolerancia racial.

-¿Llegó Franco tarde a propósito a Hendaya para poner nervioso a su interlocutor?

-Quizá llegó tarde porque su tren era viejo más que por un desaire deliberado. Hitler no esperaba en Hendaya que España se le uniera. El Estado Mayor alemán no quería implicar a España y Franco, por su parte, esperaba ganar territorios, sobre todo en Francia, y fuertes recompensas materiales. Hitler, que tenía poco que ofrecer a Franco, dijo al salir de la reunión: "No hay nada que hacer con este tipo". A Hitler no le gustaba Franco y a Franco no le gustaba Hitler.

-¿Envió Franco a Rusia la división azul para calmar a Hitler?

-Franco no envió oficialmente la división azul. Más bien, permitió que los voluntarios fueran y lucharan contra los comunistas soviéticos. Los fascistas tenían un miedo patológico a la propagación del comunismo hacia el oeste, así que en un estado fascista como España no era sorprendente que algunos quisieran ir a pelear y a poner su granito de arena.