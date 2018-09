El fiscal especial admitirá que Trump declare por escrito sobre la trama rusa

El fiscal especial Robert Mueller aceptará que el presidente de EEUU, Donald Trump, conteste por escrito a sus preguntas sobre la trama rusa, la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016, según adelantó ayer el diario "The New York Times" citando fuentes próximas a la investigación.

La oferta de Mueller se contiene en una carta enviada a los abogados del magnate en la que se advierte que el fiscal no renuncia, en ningún caso, a seguir investigando la trama aunque Trump responda a sus preguntas. El equipo legal del presidente estadounidense lleva meses negociando con Mueller para evitar este interrogatorio.

De llegarse al cuestionario escrito, y una vez que el equipo de investigadores reciba las respuestas de Trump, el fiscal especial decidirá los siguientes pasos, que podrían incluir un interrogatorio personal del magnate. Mueller no sólo pretende determinar el grado de implicación presidencial en la supuesta colaboración de su equipo de campaña en la injerencia rusa -dada por probada por la inteligencia de EE UU- sino también si incurrió en obstrucción a la justicia al cesar, en mayo de 2017, al director del FBI James Comey.

La noticia del posible interrogatorio escrito llegó a las 24 horas de que el diario "The Washington Post" publicase los primeros avances del libro "Fear: Trump in the White House" ("Miedo: Trump en la Casa Blanca") del periodista Bob Woodward. Trump atacó ayer con dureza el volumen, en el que se califica a la Casa Blanca de "manicomio", y aseguró que es una "vergüenza" que se base en "historias totalmente inventadas".

"¿No es una vergüenza que alguien pueda escribir un artículo o un libro con historias totalmente inventadas, y dar una imagen de una persona que es la opuesta de la real, sin recibir ningún tipo de castigo ni coste?", tuiteó Trump. "No entiendo por qué los políticos de Washington no cambian las leyes de difamación", añadió el mandatario.

Woodward -que junto a Carl Bernstein desencadenó la dimisión del presidente Nixon (1974) tras desvelar el escándalo Watergate- asegura en su libro que el secretario de Defensa, general James Mattis, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, general John Kelly, se han quejado de la baja inteligencia de Trump, lo que fue desmentido ayer por ambos.