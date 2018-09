Ponen en cuarentena un avión en Nueva York con varios pasajeros enfermos

Un avión procedente de Dubai fue puesto este miércoles en cuarentena con varios centenares de personas abordo en el aeropuerto JFK de Nueva York, después de que al menos una decena de pasajeros se sintiesen enfermos, según informó la compañía Emirates.



El vuelo, un Airbus de la compañía Emirates Airlines, aterrizó en Nueva York alrededor de las 9.10 hora local (13.10 GMT) con unas 500 personas a bordo.



Agentes de policía y expertos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) estaban esperando al avión ya informados de los síntomas que estaban sufriendo numerosos pasajeros.



Los servicios de emergencias también estaban presentes con un importante despliegue de ambulancias para atender a los enfermos.







SICK PASSENGERS: A passenger on the grounded Emirates flight shares video from inside the plane. The flight was carrying about 500 passengers.



