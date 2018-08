May afirma que un "Brexit" sin acuerdo "no sería el fin del mundo"

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró ayer que si finalmente se produce un "Brexit" sin acuerdo con la Unión Europea, tal y como ya advierten algunas voces a ambos lados del Canal de la Mancha, no significaría "el fin del mundo" para su país.

La "premier" británica respondió así a la publicación de una carta, la semana pasada, en la que el ministro de Economía, Philip Hammond, alertó al comité de finanzas del impacto económico que tendría para el Reino Unido abandonar la UE sin un acuerdo entre Londres y Bruselas.

May reprochó a Hammond la divulgación de esta carta ya que, a su juicio, se basa en estimaciones económicas del pasado mes de enero.

Sobre la perspectiva de que el "Brexit" se produzca sin pacto alguno con Bruselas, May afirmó que tal escenario "no será un paseo por el parque" pero respondió asimismo que "es mejor no tener acuerdo que llegar a un mal acuerdo".