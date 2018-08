Venezuela abre una crisis migratoria en América

Cientos de miles de exiliados venezolanos protagonizan estas semanas el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina, en una huida a punto de convertirse en una crisis migratoria para la práctica totalidad de los países del continente.

Según cifras de la ONU, más de un millón y medio de venezolanos han huido de su país desde 2015, escapando de una crisis económica marcada por una hiperinflación que, según datos del FMI, alcanzará este año la inédita cifra del 1.000.000%. A ello se suma la represión política por parte del régimen de Nicolás Maduro tras la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, en las que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo una mayoría absoluta que el chavismo combatió en primera instancia a través del Tribunal Supremo y, desde hace un año, con la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, un parlamento paralelo conformado íntegramente por el oficialismo.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, 600.000 venezolanos emigraron en 2017 a Colombia, el país que más exiliados de la República bolivariana acogió -puesto que mantiene en la actualidad- seguido por Estados Unidos, con 290.224 desplazados, y España, que recibió ese año a un total de 208.333 venezolanos.

Sin embargo, los flujos migratorios durante los primeros meses de 2018 parecen haberse alterado con respecto al año anterior. Si bien la vecina Colombia sigue recibiendo al grueso de los desplazados venezolanos, este país se está convirtiendo cada vez más en un lugar de tránsito, la primera etapa de un viaje cuyo destino, a través de Ecuador, es Perú.

El país andino es ya el segundo que más inmigrantes venezolanos acoge en la actualidad, unos 400.000. Y según declaró el viernes el superintendente de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, las autoridades prevén que el actual flujo de 3.000 llegadas diarias se mantenga estable hasta los primeros días de noviembre, cuando se estima que la cifra total de venezolanos llegados al país alcance el medio millón.

El recrudecimiento de la crisis económica y política en Venezuela, agravada con la entrada en vigor del nuevo plan económico de Maduro, ha intensificado los flujos migratorios venezolanos durante las últimas semanas, hasta el punto de que Perú y Ecuador, cuyas fronteras estaban antes abiertas para facilitar la huida del país, hayan retomado esta semana los controles de pasaportes en sus puestos fronterizos.

Miles de venezolanos se apresuraron a entrar en Perú desde Ecuador antes de las 00.00 horas del sábado, cuando entró en vigor la exigencia de pasaportes en la frontera. La mayoría de los que consiguen llegar al país lo hace con intención de obtener un permiso de residencia y un empleo, aunque un pequeño número decide proseguir su travesía hasta Chile o Argentina.

Pero existen otras tres grandes rutas migratorias: dos hacia el norte, a través de América Central y el Caribe, y una hacia el este, hacia Guyana y Brasil. En este último país se han vivido graves ataques xenófobos contra la inmigración venezolana; el pasado 18 de julio, unos 1.200 venezolanos abandonaron la ciudad brasileña de Pacaraima después de un ataque xenófobo que se saldó con la quema de sus tiendas de campaña y de sus pertenencias.

Sin embargo, los exiliados venezolanos tienen claro que, de momento, no pueden volver. "Aquí al menos podemos comer cada día", comenta una refugiada en Brasil. "En Venezuela necesitamos entre veinte y treinta sueldos mínimos para comprar comida para una semana", asegura por su parte un venezolano en Perú. "No había medicina, no había comida, no había transporte, no había nada", lamenta un indígena warao que tuvo que abandonar su hábitat en el delta del Orinoco.