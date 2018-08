Italia amenaza con cortar su aportación a la UE si no obtiene un acuerdo migratorio

El vicepresidente del Gobierno italiano, Luigi Di Maio, amenazó ayer con limitar la contribución anual de Italia a la UE si Bruselas no accede a un acuerdo para la reubicación de los 150 migrantes actualmente bloqueados en el barco Diciotti, en el puerto siciliano de Catania. "Hemos tenido la oportunidad de ver en los últimos meses cómo responde la UE frente a una línea moderada o una dura", tuiteó el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S).

Di Maio lanzó una seria advertencia a los altos funcionarios de los Estados miembros que mantuvieron ayer en Bruselas una reunión, finalizada sin acuerdo alguno, con vistas a avanzar hacia una solución común para la crisis migratoria: "Si la UE se obstina en su línea y no decide nada sobre la distribución de los migrantes que se encuentran en la patrullera Diciotti, el M5S dejará de estar dispuesto a dar los 20.000 millones de euros que cada año Italia aporta a los presupuestos de la UE", afirmó el líder populista.

La Comisión Europea reaccionó pronto a las declaraciones de Di Maio asegurando que las amenazas no surten efecto en la UE. "Las amenazas no funcionan en Europa, no nos llevan a ninguna parte", subrayó su portavoz, Alexander Winterstein, mientras indicaba que "la única forma" de encontrar soluciones en la UE es "trabajar juntos de forma constructiva y con buena voluntad".

En el marco de las crecientes tensiones entre Roma y Bruselas, el polémico ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, denunció ser víctima de un doble rasero después de que España deportara el jueves a Marruecos a los 116 migrantes que asaltaron violentamente el miércoles la valla fronteriza con Ceuta. "Si lo propongo yo, entonces soy racista, fascista e inhumano", criticó el ministro de la ultraderechista Liga.

Por su parte, los migrantes retenidos en el Diciotti iniciaron ayer una huelga de hambre para reclamar una pronta solución a su situación. Salvini aseguró que eso no cambiará nada, puesto que en Italia, dijo, hay "cinco millones de pobres" que hacen huelga de hambre "todos los días".