Atropello en Londres: Un detenido por un ataque "terrorista" junto al Parlamento británico que deja dos heridos

Dos personas han resultado heridas leves junto al Parlamento británico tras ser atropelladas por un coche cuyo conductor fue arrestado tras estrellarse contra las barrera del edificio en un caso que las autoridades consideran como un ataque terrorista, según informó este martes la Policía.



El conductor del automóvil, cuya identidad no ha sido facilitada, es un joven de unos veinte años y está retenido bajo la sospecha de actos terroristas, precisó Scotland Yard.



En un comunicado, este Cuerpo indicó que sobre las 07.37 hora local (06.37 GMT), un automóvil arrolló a varios ciclistas y peatones antes de chocar contra las barreras de seguridad ante las Casas del Parlamento (Westminster).



Video of the male driver arrested after a car crashed into security barriers outside Parliament in Westminster.



