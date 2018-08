Fracasa la marcha neonazi en Washington un año después de Charlottesville

La manifestación supremacista convocada en Washington, frente a la Casa Blanca, en el primer aniversario de los disturbios de Charlottesville (Virginia), naufragó ayer de madrugada (hora española) al no movilizar más que a una veintena de manifestantes durante una lluviosa jornada en la capital de EE UU. Los disturbios de 2017 dejaron un muerto y 19 heridos. Frente a los neonazis de Unite the Right ('Unir a la derecha'), una marea de miles de manifestantes de signo contrario los desbordó gritando consignas como "no a los nazis, no al Ku Klux Klan, y no a unos Estados Unidos fascistas".

Para evitar que se reprodujeran los altercados del año pasado, un importante dispositivo policial se desplegó en toda la zona, colocando barricadas y cerrando varias calles a la circulación de vehículos, impidiendo así todo contacto entre manifestantes. Se prohibió también acudir a la marcha con armas de fuego. El presidente Trump, por su parte, no se pronunció sobre la presencia de grupos supremacistas frente a la Casa Blanca.