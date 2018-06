Trump tensa aún más las relaciones con Europa al pedir el regreso de Rusia al G7

Los siete países más ricos e industrializados del mundo emprendieron ayer en Canadá la que se presume su cumbre más difícil. La reunión de los máximos dirigentes de EE UU, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón (G7) ya estaba tocada por la guerra comercial entre EE UU y Europa, pero el presidente Trump consiguió elevar aún más la tensión al proponer el regreso de Rusia al grupo. Moscú fue expulsada del entonces G8 en 2014 después de que se anexionara la península ucraniana de Crimea.

"Soy la peor pesadilla de Rusia, pero, dicho esto, Rusia debería estar en esta reunión", afirmó Trump antes de abandonar la Casa Blanca con destino a la localidad de La Malbaie, situada a 140 kilómetros de Quebec. "¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia? Te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales", agregó el magnate, quien no ocultó el fastidio que le genera tener que participar en la cumbre.

El apoyo italiano

Trump abandonará Canadá hoy mismo, horas antes de finalizar la reunión para dirigirse hacia Singapur, donde el martes está prevista su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

La propuesta de Trump encontró un lógico pero inesperado aliado en el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. El recién estrenado "premier" hizo bueno de este modo el apartado de su programa de Gobierno que defiende la mejora de las relaciones de su país con Rusia. De este modo, Conte introdujo una china más en los ya castigados zapatos de la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también presente en la cita, no tardó en rechazar la propuesta estadounidense. "Dejemos el G7 como está ahora. El siete es un número de la suerte, al menos en nuestra cultura", afirmó Tusk. Tampoco fue bien admitida la iniciativa por los demócratas estadounidenses. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, denunció que Trump "está convirtiendo la política exterior" de EE UU "en una broma internacional".

Ya antes de que Trump lanzase su ocurrencia -que muchos comentaristas han relacionado con la llamada "trama rusa"- el ambiente previo al G7 era pésimo. El presidente de EE UU acusó el jueves a Francia y Canadá de imponer "tarifas excesivas" a los productos de su país. Sus homólogos francés, Emmanuel Macron, y canadiense, Justin Trudeau, iniciaron con él una batalla de tuits, en la que se señaló a Washington que es preferible un acuerdo entre seis -que incluya la defensa del Acuerdo de París sobre el clima- a un acuerdo entre siete vacío de contenido. El resultado más palpable de la ruptura del entendimiento entre Trump y Macron fue el anuncio, ayer por la tarde, de la suspensión del encuentro bilateral previsto.