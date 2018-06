Trump indulta a una mujer encarcelada tras pedírselo Kim Kardashian

Justo una semana después de que Kim Kardashian se reuniese con el presidente de Estados Unidos Donald Trump para conmutar la cadena perpetua de Alice Marie Johnson, una mujer afroamericana de 63 años que llevaba 22 en la cárcel por posesión de cocaína y lavado de dinero, el presidente ha decidido darle el indulto.



Una decisión que ha sido comunicada a través de un comunicado y que no ha tardado en llegar a los oídos del clan Kardashian.



"La mejor noticia jamás", así lo ha calificado Kim a través de su cuenta de Twitter. Seguidamente, la celebrity ha agradecido al presidente su compasión y ha defendido el derecho de Alice de tener una segunda oportunidad.





So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance.